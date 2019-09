Уитни Хьюстон даст гастроли в 2020 году: певицу "оживят" на сцене

Специалисты несколько лет работали над созданием ее реалистичной голограммы.

Почитатели творчества Уитни Хьюстон в 2020 году смогут отправиться на концерт певицы. Специалисты несколько лет работали над созданием ее реалистичной голограммы. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что голограмма пока отправится в турне по Великобритании. Организовывает гастроли компания Base Entertainment, которая уже работала над созданием виртуального Роя Орбисона, а также Эми Уайнхаус.

Вице-президент компании Primary Wave, специализирующейся на издании музыки, Сет Фабер рассказал, что тур Уитни Хьюстон станет невероятным зрелищем. По его словам, ушло много усилий, чтобы сделать шоу максимально достоверным.

Ранее о проведении подобного концерта с голограммой Хьюстон стало известно в 2015 году. Спонсировать этот проект взялся миллиардер Алки Дэвид.

В мае 2016 года американская певица Кристина Агилера исполнила на одной сцене с голограммой Хьюстон легендарную песню I will always love you.

Уитни Хьюстон не стало 11 февраля 2012 года. Певицу нашли в бессознательном состоянии в ванной гостиничного номера Beverly Hilton. Это произошло накануне церемонии вручения премии "Грэмми". 9 августа ей могло бы исполниться 56 лет.