View this post on Instagram

Ребята, всех с началом учебного года!😊 Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным😂, но верю, приятным. Я решила поздравить мою@любимую Ариша @ariadna_volochkova именно так. Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!!🙈 Ведь недавно был 1-й🙈 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Sep 2, 2019 at 2:31am PDT