Волочкова без лифчика пришла к дочери в школу

43-летняя российская балерина, танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова получила изрядную долю критики после того, как опубликовала фотографию из школы своей дочери.

Волочкова написала в своем Instagam, что решила не провожать Ариадну утром в школу на торжественную линейку, а внезапно заявиться к ней прямо на урок русского языка и поздравить с началом нового учебного года.

"Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!! Ведь недавно был 1-й", - отметила балерина.

Публикацию Волочкова сопроводила фотографией, на которой стоит рядом с дочерью и ее одноклассниками. Все улыбаются и счастливы. но пытливые блогеры обнаружили на снимке много любопытного.

Сначала кто-то заметил, что вокруг головы Волочковой образовался нимб. Так лег в кадре один из воздушных шариков, которых в классе было много.

Другим показалось, что букет цветов, который Волочкова преподнесла дочери, очень похож на тот, которым она хвасталась в Instagram сутки назад, размещая фотографию с вечера в кругу друзей.

Ну и, наконец, самые глазастые рассмотрели, что балерина под платье с глубоким декольте, в котором заявилась в школу, еще и не надела бюстгальтер.

Блогеры сошлись на мнении, что Волочкова позорит дочь. Другие облегченно вздохнули, что она не стала делать шпагат где-нибудь на школьной лестнице.