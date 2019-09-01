Бузову разнесли за поход в ресторан в кружевном лифчике

Певица Ольга Бузова вернулась в Москву с отдыха на Бали и сразу отправилась продемонстрировать свой бронзовый загар в центр столицы. А поужинать артистка зашла в ресторан на воде.

Бузова разместила фотографию в своем Instagram и написала, что очень соскучилась по "величественной и грациозной Москве", по ее ритму, шуму и суете. По словам певице ее заряжает эта "необъяснимая энергия".

"Я дома, я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива!", - отметила певица и добавила очень проникновенные слова своим подписчикам: "Я по настоящему богата, потому что, у меня есть Вы - моё богатство".

Однако в ответ Бузова вновь получила от ряда читателей своего блога порцию критики. Дело в том, что певица надела для похода в ресторан короткое бежевое платье-жакет с глубоким декольте. Таким образом, этот наряд обнажил не только загорелые ноги певицы, чего она, видимо, добивалась, но и кружевной бюстгальтер.

Одна из пользовательниц написала Бузовой, что в таких случаях нужно поддевать топ. Еще одна читательница выразила недоумение, неужели в таком виде пускают в ресторан.

"Вульгарный образ", - констатировал еще один подписчик.

Были и те, кто предложил скинуться певице на одежду и купить маечку.