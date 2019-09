View this post on Instagram

Моя Величественная грациозная Москва ❤ Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает ! 🚀🚀🚀Любимый город, в котором хочется жить, творить, достигать совершенства. 💫 Я дома 🙏🏻 я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива! Мои родные, мои любимые, мои друзья расстоянием проверятся всё! И я хочу сказать Вам : «Люблю, дорожу и очень скучала...» . Я по настоящему богата, потому что, у меня есть Вы - моё богатство ❤

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 30, 2019 at 11:41am PDT