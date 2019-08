View this post on Instagram

Я обожаю свою жизнь , свою работу. Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это. И кстати - мягкое , но твёрдое «настоять на своём « секрет моего крепкого брака в том числе! Сегодня была очень интересная и креативная фотосессия для меня🔥. Новая, дерзкая... Я доверилась, спасибо всей команде❤️! @sashel_coco @maksim_serikow @natasha_linnik_ @isaeva.anya @lizamaymakeup

A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) on Aug 25, 2019 at 7:40am PDT