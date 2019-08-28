"Надоели голые задницы": Подольскую высмеяли за копирование Бузовой

Певица Наталья Подольская подверглась критике из-за публикации смелого фото в соцсети.

В Instagram артистка разметила снимок из фотосессии, на котором предстала в образе ковбойши в очень откровенном наряде. Так, бахрома, выполнявшая роль юбки, почти не прикрывала бедра, на которых, как кажется, не было белья.

"Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька, - пишет в комментарии к фото Подольская. - За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это".

Многие подписчики звезды похвалили ее за смелость в перемене имиджа, но нашлись и те, кто решился давать советы о "правилах поведения" в обществе. Так, Наталье напомнили, что "она же мать". Или, например, заявили, что она стала похожа на всех остальных в российском шоубизе. В том числе ее заподозрили в подражании Ольге Бузовой, которая часто выкладывает откровенные фото и ссылается на поддержку неких "ее людей".

"Наташа, надоели голые задницы, ты была исключением, а теперь как все", - пишет один из комментаторов. "Не говорите: "Мои люди" . Как будто вы про свою челядь говорите. Неправильно это. Просто - мои друзья и родные", - поучает другой.

Интересно, что певицу поддержали многие молодые женщины из числа ее подписчиц: артистке посоветовали не сомневаться в себе и не обращать внимания на незваных моралистов.