Билан признался в любви Рудковской: "15 лет скандалов"

Дима Билан решил поделиться с поклонниками своим мнением о продюсере Яне Рудковской, с которой певец сотрудничает многие годы. Артист признался, что несмотря на крепкую дружбу, между ними были ссоры и недопонимание.

Недавно Дима Билан выступил на творческом вечере Игоря Крутого, который состоялся в честь 65-летия композитора. Праздничный концерт посетила и продюсер артиста Яна Рудковская.

Вчера 37-летний певец опубликовал трогательный пост в Instagram, который он полностью посвятил своему продюсеру. По словам Билана, Яна стала для идеалом женщины – «понятной и непонятной, близкой и далекой, искренней и очень загадочной».

Артист не стал скрывать, что время от времени между ними пробегала «черная кошка». «15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия — люблю тебя, дорогая!», – написал о Рудковской певец. Впрочем, Билан подчеркнул, что главное, что их всегда объединяло с Яной – это умение дорожить дружбой.

Рудковскя не оставила публикацию своего подопечного без внимания. «Надеюсь, что лучшие годы и победы у нас еще впереди», — написала в комментариях светская львица.

Напомним, что ранее Рудковская призналась в давней романтической связи с артистом. По ее словам, если бы не встреча с прославленным фигуристом Евгением Плющенко, они с Биланом до сих пор были бы вместе.