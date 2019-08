View this post on Instagram

Она умеет быть понятной и непонятной , близкой и далёкой , искренней и очень загадочной - одним словом - настоящая женщина ! Она @rudkovskayaofficial ! 15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия - люблю тебя дорогая ! Мы идём разными дорогами , но часто пересекаясь в ключевых , человеческий качествах - дорожить дружбой !!! #биалн #димабилан #биланперезагрузка

