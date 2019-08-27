А то, что звезды тоже могут быть слегка лохматыми и выглядеть заспанными. Самые смелые из них даже публикуют свои утренние селфи в соцсетях. Разумеется, самые удачные.

Гвинет Пэлтроу

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Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 1 Июл 2019 в 3:38 PDT
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Роузи Хантингтон-Уайтли

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Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 4 Июл 2018 в 1:09 PDT


Синди Кроуфорд

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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 19 Май 2019 в 11:35 PDT


Кайя Гербер

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Публикация от Kaia (@kaiagerber) 8 Мар 2019 в 7:54 PST


Тайра Бэнкс

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Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 17 Июн 2015 в 7:28 PDT


Белла Хадид

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Публикация от (@bellahadid) 27 Апр 2018 в 7:24 PDT


Леди Гага

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 18 Окт 2016 в 9:45 PDT


Кейт Бекинсейл

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Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 4 Апр 2019 в 9:16 PDT


Ева Лонгория

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 12 Окт 2018 в 12:51 PDT


Ирина Шейк

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Публикация от irinashayk (@irinashayk) 31 Мар 2016 в 7:13 PDT