ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам
SHOWTIME!
27.августа 2019 10:48
aA
Žymios moterys be makiažo
Foto: Instagram
На красных дорожках они блистают безупречными образами и идеальным макияжем. И все уже давно знают, что за этими глянцевыми картинками стоит многочасовая работа многих людей - от косметологов до стилистов. А что мы увидим, если заглянем в спальни знаменитостей с самого утра?
А то, что звезды тоже могут быть слегка лохматыми и выглядеть заспанными. Самые смелые из них даже публикуют свои утренние селфи в соцсетях. Разумеется, самые удачные.
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