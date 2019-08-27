Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Киномагнат Харви Вайнштейн в понедельник не признал себя виновным по двум новым обвинениям в сексуальных домогательствах. Судья отложил процесс до следующего года.

Вайнштейну, которому ранее уже предъявили два обвинения в преступлениях сексуального характера, предъявили два новых обвинения в суде в Нью-Йорке.

Судья Джеймс Берк отложил начало судебного процесса до 6 января 2020 года, чтобы дать защите Вайнштейна время подготовиться. Изначально планировалось, что процесс начнется в следующем месяце.

Когда судья спросил 67-летнего Вайнштейна, хочет ли он предстать перед судом, тот засмеялся и сказал: "Не очень".

Пока неясно, идет ли в новых обвинениях речь о других женщинах.

Вайнштейна, который некогда считался одним из самых влиятельных людей в Голливуде, обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в том числе такие звезды, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд.

Однако в официальных обвинениях против продюсера "Криминального чтива" фигурируют только две женщины: одна утверждает, что он изнасиловал ее в 2013 году, вторая – что он принудил ее к оральному сексу в 2006 году.

В четверг прокуратура Нью-Йорка объявила, что против Вайнштейна выдвинуты новые обвинения. Первоначальные обвинения дали старт кампании #MeToo против сексуальных домогательств.

По данным американских СМИ, в новых обвинениях фигурируют показания актрисы Аннабеллы Шиорры, известной по роли в популярном телесериале "Клан Сопрано".

Шиорра способствовала распространению движения #MeToo в октябре 2017 года, когда рассказала журналу New Yorker, что Вайнштейн изнасиловал ее у нее дома на Манхэттене в 1993 году.

Вайнштейн всегда настаивал, что все его сексуальные связи совершались по обоюдному согласию.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо прокурора, Шиорра обратилась в прокуратуру слишком поздно, чтобы ее показания включили в изначальные обвинения.

Судья отклонил ходатайство обвинения о том, чтобы Шиорре позволили дать показания в рамках процесса по делу Вайнштейна, поскольку она не выступала перед большим жюри присяжных, как положено по американскому законодательству.

Прокуратура надеется, что выдвижение новых обвинений позволит ей дать показания. Число обвинителей, выступивших перед судом, может повлиять на вердикт, как это случилось в деле Билла Косби в 2018 году.

Адвокаты Вайнштейна называют новые обвинения "отчаянной" попыткой предпринять что-то в последний момент и, как ожидается, попросят суд не учитывать эти обвинения.

Защита также попросила перенести процесс в другое место, настаивая, что из-за активного освещения дела в нью-йоркских таблоидах Вайнштейн не получит справедливого суда.

Решение по этому вопросу, предположительно, также будет вынесено в понедельник, однако, как ожидается, судья отклонит запрос.