Откровенные фото Насти Каменских заставили понервничать ее мужа

Украинская певица Настя Каменских выложила серию провокационных снимков в черном боди. Одним из первых на чувственную фотосессию артистки отреагировал ее 38-летний муж Алексей Потапенко (Потап).

Каменских продолжает будоражить воображение фанатов откровенными снимками в купальниках и нижнем белье даже несмотря на статус "замужней дамы" (в мае Потап и Настя соединили себя узами брака).

На этот раз жгучая брюнетка предстала в соблазнительном черном боди, подчеркнувшем все изгибы ее пышной фигуры. «Я – твоя мечта», — кокетливо подписала снимки звезда.

Некоторые поклонники певицы посчитали, что такие кадры лучше приберечь для интимной переписки с мужем, а не выкладывать их на всеобщее обозрение.

Потап, похоже, оказался с ними солидарен. Рэпер оставил под фото эмоциональный комментарий, снабдив его "огненными" эмодзи и восклицательными знаками. "Нннннааааааасть!!!! Марш домой!!!", – призвал нерадивую звезду законный супруг.