Артистка показала ноги в шортах, а юная Лиза позировала в яркой желтой юбке.
Соответствующее фото опубликовано в Instagram-аккаунте девочки. "Наконец-то лето вернулось", – подписана яркая фотография.
View this post on Instagram
Наконец-то лето вернулось ☀️❤️ #елизаветагалкина #аллапугачева
Поклонники посоветовали Пугачевой носить брюки,хотя большинству из них ее внешний вид все же нравится.
"Хорошее фото, если бы не ноги, уже надо брюки", "Красавицы", "Какие вы милые", "Стиляшки", – отреагировали пользователи.