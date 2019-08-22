ВИДЕО: Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци

Шоумен Максим Галкин показал в Instagram новое семейное видео с 5-летним сыном Гарри.

В ролике мальчик играет с песком на пляже. Он объясняет своему отцу, что копает яму для того, чтобы спрятаться в ней от назойливых папарацци.