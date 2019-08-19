Ольга Бузова тоже "хайпит" на 90-х: у звезды Instagram вышел новый клип

Tut.by

Сегодня на YouTube-канале певицы и телеведущей Ольги Бузовой вышел новый клип на песню «Лайкер». В видео вместе с драматической историей, происходящей в современности, нашлось место и видеоряду из 90-х — Бузова в образе солистки группы «Мираж» танцует на фоне яркой заставки, такой, какая использовались пару десятилетий назад. Смотрим!

Отметим, что в последние годы многие звезды современности в своем творчестве обращаются к мотивам из 90-х. Тима Белорусских, например, выпустил мини-альбом, который по звучанию очень похож на то, что выпускали лет 30 назад. Позже на одну из песен альбома он выпустил клип — тоже в стиле 90-х.

Статьи по теме:

Рекомендуем: