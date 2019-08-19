ФОТО: Анита Цой показала фигуру в купальнике

Поклонники певицы пришли в восторг.

Певица Анита Цой на своей странице в Instagram поделилась фотографией из отпуска. На снимке Анита в синем слитном купальнике подставляет лицо солнцу.

"Потихоньку прихожу в себя: дышу морским воздухом, высыпаюсь, ем свежие морепродукты и продолжаю восстанавливать ногу. Спокойный летний режим ей, похоже, на пользу", — поделилась новостями артистка.

Поклонники пожелали хорошего отдыха любимой певице, а также быстрого восстановления после травмы, полученной на фестивале "Жара". Также подписчики отметили шикарную фигуру артистки.