В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue

Снимки были сделаны в 1999 году.

В сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для журнала Vogue. На пост в Instagram фотографа Асет Героевой обратило внимание издание StarHit.



Фотосессия была сделана для российской версии журнала. Автором съемки стал фотограф Робин Деррик, ставший позднее креативным директором британского Vogue.

Сообщается, что тогда Пугачева разругалась с главным редактором журнала Аленой Долецкой по поводу видения съемки. Впоследствии журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. В итоге примадонна предстала в журнале с длинными прямыми волосами и в плаще.