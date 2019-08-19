В сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для журнала Vogue. На пост в Instagram фотографа Асет Героевой обратило внимание издание StarHit.
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Алла Пугачева для Vogue Russia 1999 N4 "Я так хочу, чтобы лето не кончалось..." Фотограф: Робин Деррик.
Фотосессия была сделана для российской версии журнала. Автором съемки стал фотограф Робин Деррик, ставший позднее креативным директором британского Vogue.
Сообщается, что тогда Пугачева разругалась с главным редактором журнала Аленой Долецкой по поводу видения съемки. Впоследствии журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. В итоге примадонна предстала в журнале с длинными прямыми волосами и в плаще.