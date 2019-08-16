Представитель Юрия Шатунова опроверг отказ певца от хитов группы "Ласковый май"

По его словам, артист будет и в дальнейшем радовать поклонников бессмертными хитами "Белые розы" и "Седая ночь".

Стало известно, что певец Юрий Шатунов будет и в дальнейшем радовать поклонников бессмертными хитами "Белые розы" и "Седая ночь". Это подтвердил его PR-менеджер Аркадий Кудряшов. Он сообщил ТАСС, что эти знаменитые и любимые народом песни — "визитная карточка" артиста. Он имеет полное право петь их публично, это ему позволяет делать разрешение от правообладателя. И, кстати, он никогда от этих песен не отказывался.

Вопрос по поводу легендарных хитов возник после того, как появилась информация, что 45-летний певец их якобы перерос и не будет больше исполнять на своих концертах. Эту информацию озвучил ранее продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram, добавив, что Шатунов покинул группу.

Кудряшов также порекомендовал поклонникам Шатунова получать информацию в его официальных соцсетях и на сайте.