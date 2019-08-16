Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг решила сменить пол

Победительница телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг решилась на радикальный шаг - она станет мужчиной.

В последнее время узнать Джулию можно с трудом. На снимках она все чаще стала напоминать мужчину - одежда, стрижка, отсутствие макияжа превратили женщину с яркой внешностью в совершенно другого человека.

По словам самой "ведьмы", она давно мечтала стать мужчиной. "Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума и, как говорится, "фапала" на их внешность, нет. Я всегда хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли — всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами и собой. Или просто хотела найти таковое сходство. Но ни разу. Ни единого разу я так не относилась к женщинам. Зато восторгался внешностью многих из них. Это, наверное, неправильно", — цитирует Ванг StarHit.

Джулия стала называть себя Томасом и задумалась об операции по коррекции пола, так как гормональная терапия не приносит должного результата, пишет издание.

Ранее Ванг сделала признание, что родилась с синдромом Морриса, при котором люди, родившиеся мужчинами, выглядят как женщины. Впрочем, о своей половой принадлежности Джулия говорила еще во время участия в "Битве экстрасенсов", заявляя, что является андрогином.