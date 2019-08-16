Евгений Петросян отдыхает в Крыму вместе со своей любовницей

Юморист "засветился" в сторис на странице Татьяны Брухуновой в Instagram.

Помощница и муза известного юмориста Татьяна Брухунова случайно "засветила" Евгения Петросяна в своем Instagram, выложив видеозапись экскурсии в Массандровском дворце в Крыму.

На видео, размещенном Брухуновой в сторис, экскурсовод оживленно рассказывает об истории дворца, и на несколько секунд мелькает Петросян, стоящий в роскошных интерьерах. После чего камеру резко повернули в сторону.

По данным Teleprogramma.pro, ранее Татьяна Брухунова никогда не публиковала на своей странице фото и видео с Евгением Петросяном.

При этом можно было догадаться, что они отдыхают вместе, фотографируясь в одних и тех же местах. Несколько раз журналисты также заставали пару на театральных постановках, куда они приходили вдвоем.