Армен Джигарханян попал в реанимацию

У народного артиста СССР обострилось давнее заболевание.

Народный артист СССР Армен Джигарханян попал в реанимацию одной из московских больниц. У него обострилось давнее заболевание. Об этом сообщает "Пятый канал".

Продюсер Марк Рудиншейн рассказал, что горячо любимый актер находится в тяжелом состоянии.

"Все не так страшно. Обострение на фоне диабета. Четыре дня прокапают и вернут обратно", — подчеркнул продюсер, добавив, что в таком возрасте такое положение вещей со здоровьем вполне нормально.

Напомним, ранее Джигарханян впервые после продолжительной болезни появился в Московском драмтеатре, художественным руководителем которого он является. В начале августа он провел собрание театральной труппы для обсуждения предстоящего сезона.