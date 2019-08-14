ВИДЕО: Студия "Квартал-95" показала первую пародию на Зеленского

Студия "Квартал-95" показала первую пародию на своего бывшего коллегу, а теперь президента Украины Владимира Зеленского.

В Сети появились записи выступления комиков, сделанные зрителями. В пародийном номере актер, исполняющий роль президента, пытается вспомнить имя главы своего бюро Андрея Богдана, поет о нем песню, а также шутит о спортивной жизни Зеленского.