"Я — блокадница": Бузову разнесли за неудачную шутку

Очередной дерзкий поступок певицы вызвал гнев и шок у пользователей Сети.

Певица Ольга Бузова спровоцировала очередной скандал. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео, на котором она в купальнике с аппетитом облизывает тарелку, а затем называет себя блокадницей.

Вероятно, таким образом, Бузова хотела повеселить поклонников, но, вместо этого, нарвалась на бурю негодования. Пользователи были возмущены отношением певицы к истории и трагическим временам Великой Отечественной войны.

Ее поступок уже раскритиковали телеведущий Владимир Соловьев и поэт-песенник Илья Резник, пристыдивший артистку и заявивший, что российский шоу-бизнес деградирует. А продюсер Иосиф Пригожин сравнил Бузову с маленьким ребенком, который готов на все, чтобы его заметили.

В то же время на сторону певицы встала ее мама Ирина Бузова, рассказавшая, что бабушка знаменитости действительно была блокадницей, и что даже в такие страшные времена люди не переставали шутить друг над другом.