СМИ: Экс-супруга Абрамовича готовится к свадьбе с греческим миллиардером

Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова больше не скрывает свой роман с наследником судостроительной империи - 34-летним греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом.

Как сообщает "Комсомольская правда", 38-летняя Жукова и Ниархос живут вместе в Нью-Йорке, но отдыхать предпочитают на европейских курортах. Сначала они отдыхали в Италии, путешествуя на яхте в компании с певицей Кэти Пэрри и кинозвездой Орландо Блумом, а сейчас проводят время в Хорватии с семьей Ставроса.

В июле в западных СМИ появились публикации о помолвке Жуковой и Ниархоса, а источник издания PageSix сообщил, что свадьба должна состояться уже в этом году.

О расставании Абрамовича и Жуковой, у которых есть двое общих детей, стало известно два года назад. При этом они сумели сохранить хорошие отношения и нередко вместе посещают различные культурные и благотворительные мероприятия.