"А жизнь продолжается. Живем дальше", - подписала она снимок, опубликованный в Instagram.

На этот раз Алла Борисовна примерила футболку с сарафаном темно-горчичного цвета. Примадонна дополнила наряд белыми кедами и крупными солнцезащитными очками.

"Какая женщина!", "Стиль и вкус отменный!", "Женщина-звезда, сказка, идеал", "Не девочка уже!", "Какая вы красивая", - пишут в комментариях к фото звезды.

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Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.

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А жизнь продолжается. Живем дальше.🤷‍♀️

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Aug 12, 2019 at 2:48am PDT