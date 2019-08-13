На днях 55-летняя артистка опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором танцует в купальнике под собственную песню "Это тело не сгорело". В подписи к публикации певица анонсировала клип на эту песню, пояснив, что целый год искала режиссера - и нашла. Им станет украинский клипмейкер Леонид Колосовский, снявший видео на песню "Иисус" для группы "Ленинград". Именно его сценарий понравился Лолите. "И тело заиграет", - пообещала она.
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Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого «Иисус» для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И «Тело» заиграет 😎 Потом снимем «Папу»!! ❤