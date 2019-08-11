Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат

Певицу обвиняют в том, что мелодия из ее оскароносного хита Shallow была украдена.

Певице и актрисе Леди Гаге угрожают многомиллионным иском за плагиат. Автор песен Стив Ронсен утверждает, что мелодию для оскароносного хита Shallow, который Гага спела в дуэте с актером Брэдли Купером для фильма "Звезда родилась", якобы украли из его сочинения. Об этом сообщает Page Six.

Композитор утверждает, что Гага взяла из его песни Almost, написанной в 2012 году, "музыкальный рисунок" из трех нот (соль, ля и си-бемоль), который затем прозвучал в композиции Shallow.

Адвокат музыканта рассказал, что было намерение решить тот вопрос "полюбовно", поскольку "есть экспертиза профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство".

При этом команда Леди Гаги, по его словам, никакого заключения со своей стороны им пока не предоставила, несмотря на несколько запросов.

Между тем представители Леди Гаги никаких проблем не видят: фрагмент, о котором идет речь, можно услышать во многих произведениях — например, в треке Dust In The Wind 1978 года.

Адвокат певицы отметил, что "Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека" и добавил, что "это позорно и неправильно".

Напомним, что трек Shallow получил две премии "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Оскар".