Брэд Питт возбудил поклонниц голым торсом: "Похорошел после развода"

Голливудская суперзвезда Брэд Питт замечательно выглядит в статусе холостяка. К такому выводу пришли поклонницы актёра после просмотра нового кинофильма Квентина Тарантино, где Питт, сыгравший одну из главных ролей, продемонстрировал обнажённый торс.

Зрителей, особенно их прекрасную половину, очень впечатлила сцена из картины «Однажды... в Голливуде», где герой Питта небрежным движением скидывает с себя рубашку и остаётся с голым торсом. Единодушный вердикт зрительниц: Брэд постройнел и подтянулся, в свои 55 он выглядит, как в лучшие годы.

Мускулатура и кубики на прессе актёра дали публике повод предположить, что Питт стал заботиться о здоровье, посещать спортзал и правильно питаться.

«Он выглядит лучше, так как ушёл от Анджелины», «Брэд выглядит очень сексуально. Хорошо, что он бросил эту кровопийцу. Он смотрится потрясающе», - пишут пользовательницы в соцсетях.

Напомним, Брэд Питт расстался с актрисой Анджелиной Джоли в 2016 году, официально они развелись в апреле этого года. Пара воспитывала троих собственных и троих приёмных детей.