Алибасов выгнал с пресс-конференции журналистку

Продюсер не смог сказать, кто его лечил в "Склифе".

Продюсер Бари Алибасов устроил очередной скандал. Накануне с его пресс-конференции выгнали журналистку.

Мариана Саид Шах задала Алибасову простой вопрос, который, однако, оказался камнем преткновения для бессменного руководителя группы "На-На".

Она попросила назвать фамилию врача, который лечил продюсера в НИИ им. Склифосовского после истории с принятием внутрь "Крота".

Растерявшийся Алибасов так и не смог этого сделать, да и следующие несколько вопросов журналистки остались без ответа. А через несколько минут охранники вывели Мариану за дверь.

Сам продюсер сделал вид, что ничего особенного не произошло. "Разве это я ее за дверь вывел", — цитируют его слова "dni24".

Мариана Саид Шах заявила после конференции, что ее вопросы были абсолютно нейтральны и корректны. А подобный поступок Алибасова — лишь подтверждает слухи о том, что в истории с отравлением не все чисто.