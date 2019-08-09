ФОТО: Эмили Ратаковски шокировала небритыми подмышками

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая неизменно входит во всевозможные рейтинги самых сексуальных женщин планеты, снялась для обложки глянцевого журнала в непривычном для нее образе.

Ратаковски стала девушкой обложки сентябрьского номера издания Harper’s Bazaar. На снимке она позирует в белье и с небритыми подмышками.

Фотография анонсирует эссе, написанное Эмили для журнала, в котором она рассуждает о феминизме. В посте со снимком в Instagram Ратаковски рассказала: "Я написала эссе о важности права выбора для женщин (как и что им надевать, что постить в соцсетях, решать, брить или не брить волосы), вне зависимости от того, что сформировало тот или иной их выбор. Делайте по-своему, девушки, что бы это ни было".

Правда, далеко не все подписчики модели оценили ее взгляды. А некоторые упрекнули в лицемерии, напомнив, что в своем Instagram Ратаковски публикует фотографии с идеально гладким телом.