"Смешанные чувства": Милла Йовович снова беременна

Голливудская звезда Милла Йовович объявила о своей беременности. Три месяца назад актриса публично рассказала о том, что в 2017 году ей пришлось перенести аборт по медицинским показаниям — сейчас выясняется, что 43-летняя мать двоих детей находится на 4,5 месяце. «Газета.Ru» — о том, почему Йовович боялась новой беременности.

Звезда фантастической киносаги «Обитель зла» Милла Йовович беременна третьим ребенком. 43-летняя звезда Голливуда поделилась новостью со своими подписчиками в инстаграме, добавив эмодзи в виде лица, прижимающего указательный палец к губам.

Йовович написала: «Снова беременна. После того, как я узнала об этом 13 недель назад, у меня возникли смешанные чувства, которые варьировались от абсолютного счастья до полного ужаса».

Актриса призналась, что причиной появления негативных эмоций было осознание того факта, что она уже старше большинства рожениц.

Своего первого ребенка американская звезда родила 11 лет назад (ей было 32), а второй появился в ее семье четыре года назад, когда Йовович исполнилось 39.

«Из-за моего возраста и предыдущей неудавшейся беременности не хотела привязываться к потенциальному ребенку слишком быстро. Это определенно было невесело, и последнюю пару месяцев я и моя семья были на иголках, пока мы ждали результатов множества различных тестов и проводили большую часть времени в кабинетах врачей», — призналась звезда.

Милла Йовович подчеркнула, что беременность протекает благополучно и рассказала о поле будущего ребенка — актриса, прославившаяся благодаря главной роли в «Пятом элементе» Люка Бессона, ждет свою третью девочку. Милла заключила послание подписчикам просьбой пожелать ей и ее еще не родившейся дочери удачи и пообещала держать пользователей соцсетей в курсе своего прогресса.

О том, что помимо родов двух здоровых детей ей пришлось пережить и потерю плода, Йовович рассказала в инстаграме в мае. Поводом для горького признания послужила новость о том, что губернатор штата Джорджия подписал законопроект, вносящий запрет на аборты, сделанные на сроке позже шести недель. Тогда же многие голливудские звезды в своих соцсетях призвали подписчиков бороться за права женщин на выбор и запланированное материнство.

Актриса заявила, что женщин, которые решаются на операцию по прерыванию беременности, нельзя заставлять страдать еще больше — даже для тех, кто делает аборты легально и в хороших условиях, это оказывается серьезным стрессом. Этой дискуссии, как и аргументам к ней, уже несколько десятков лет, но поклонники звезды удивились, когда узнали, что ей самой пришлось пройти через эту процедуру из-за проблем со здоровьем.

Оказалось, что в 2017 году Йовович ждала ребенка.

Актриса была на 4,5 месяце и снималась в Восточной Европе, когда у нее начались ранние преждевременные роды — врачи приняли решение прервать беременность.

От Миллы требовалось оставаться в сознании на протяжении всей операции, и в своем посте она отметила, что ей до сих пор снятся ночные кошмары, связанные с тем днем. После вынужденного аборта она несколько месяцев боролась с сильной депрессией — проводила время с двумя дочерьми и мужем, режиссером Полом У. С. Андерсоном. Звезда даже поблагодарила Бога за то, что она справилась с последствиями утраты плода без лекарств, а только благодаря общению с ближайшими родственниками, спорту и правильному питанию.

Специалисты отмечают, что рождение здорового ребенка после аборта возможно, если женщина смогла полностью восстановиться после хирургического вмешательства. Несмотря на то, что физическое здоровье играет основополагающую роль в способности будущей матери выносить и родить полноценного ребенка, важным фактором остается и стабильный гормональный фон, сильно страдающий при аборте. Большинство врачей сходятся во мнении, что с момента процедуры с момента процедуры до попытки забеременеть снова должно пройти около года.

Возможно, что Милле Йовович удалось избежать осложнений на ранних сроках новой беременности именно из-за отказа от приема антидепрессантов после аборта. Исследования показывают, что риск выкидыша у женщин, не принимающих психотропные препараты, намного ниже, чем у тех, кто лечится от депрессии с помощью лекарств.