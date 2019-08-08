По словам Умарова, эта песня посвящена главе Чечни Рамзану Кадырову. Супруга артиста передала ее Умарову после смерти Токарева. "Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце", — пояснил он.
Вилли Токарев в своей композиции поет о том, что "Чечня — это значит кадыровский стиль". "Мы, совсем еще юные, украдкой слушали его вещи о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню", — вспомнил Умаров.
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Вилли Токарева больше нет... Можно по-разному относиться к его жизни и творчеству. Я, например, не являюсь его фанатом. Однако, невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело. Я хорошо помню, как мы, совсем ещё юные, украдкой слушали его "вещи" о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внёс в эту тяжкую суету чужбины нечто своё, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье... Ну, а эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце...