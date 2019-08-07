Почти не изменилась. Как выглядела София Ротару в молодости, вспоминаем в ее 72-й день рождения

Tut.by

Сегодня, 7 августа, свой 72-й день рождения отмечает известная советская и украинская певица София Ротару. Редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить, как София Михайловна выглядела в молодости, а также узнать о секретах ее красоты, ведь кажется, что годы над ней почти не властны.

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