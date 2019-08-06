Умер композитор Сергей Березин. Он написал песню "Снег кружится"

Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

Умер народный артист России, композитор Сергей Березин. Об этом написала на своей странице в Instagram поэтесса Лариса Рубальская. Ему был 81 год. Причина смерти не уточняется.



"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", — говорится в посте.

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1973 году он начал работать в вокальном-инструментальном ансамбле "Самоцветы" под управлением Юрия Маликова, а в 1975 году создал группу "Пламя". Он был автором таких песен, как "Снег кружится", "Всюду только ты", "Осень", "Может, я тебя выдумал" и "Золотые шары". Композиции Березина входят в репертуар таких артистов, как Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. Кроме того, он писал музыку для фильмов "Семейный ужин", "Адель", "Пирожки с картошкой" и "Крик в ночи".