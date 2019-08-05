Родные Жанны Фриске вернули все собранные на ее лечение деньги

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд" получил 13,6 миллиона рублей, собранных на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом сообщает ТАСС.

"Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено "Русфонду" 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины", — рассказал представитель организации.

Всего телезрители Первого канала собрали на лечение больной раком артистки 21,6 миллиона рублей. В мае семья Фриске уже выплатила 7,9 миллиона рублей, поэтому теперь их долг перед "Русфондом" закрыт.

"Русфонд" подал в суд на родных певицы в 2017 году. Фриске получила от фонда 25 миллионов рублей на оплату лечения и по договору должна была вернуть неизрасходованные средства. При жизни артистки фонд получил отчет на сумму 3,3 миллиона рублей. После ее смерти родственники отказались вернуть оставшиеся деньги. Документы, подтверждающие оплату медицинских расходов на 22 миллиона рублей, они предоставить не смогли.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.