Пьяный Михаил Ефремов выяснил отношения с полицией в центре Москвы

Известный российский актер Михаил Ефремов известен своей гражданской позицией. Он много раз поддерживал протесты. Так и на этот раз. Правда, артист почему-то решил явиться на акцию в центре столицы в пьяном видео, чем вызвал смех у окружающих.

Актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у сотрудников полиции в центре Москвы, где проходил несанкционированный митинг оппозиции 3 августа, громкоговоритель, сообщается в Telegram-канале Life Shot.

На видео Ефремов заплетающимся языком что-то говорит и спорит с полицейским. «Давай, я скажу» - начинает он. Затем он пытается отобрать громкоговоритель и кричит в него: «Менты, расходитесь!» Далее слышен закадровый смех.

Когда же у Ефремова один из полицейских интересуется, зачем тот устраивает «позорище», тот признается, что «пьяный». Судя по походке актера, так оно и есть. В конце артист задает нелогичный вопрос полиции, были ли они «вчера в ВДВ».