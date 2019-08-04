В своем профиле в Instagram она пожаловалась, что купила "самый сексуальный купальник в своей жизни, а лето неожиданно отключили". Однако Чехова нашла выход - она отправилась в бассейн и сделала там небольшую фотосессию для своих подписчиков.
В подписи к снимкам она отметила, что фотографии адресованы трети ее подписчиков-мужчин. Те, в свою очередь, ответили Чеховой многочисленными комплиментами.
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Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни... а лето неожиданно отключили🤦🏻♀️ Но желание выгулять купальник так велико, что ты идешь в красивый закрытый бассейн☺️ Не оставлять же 30% мужского населения моего аккаунта без летних фотографий в купальнике🙈😂 Кстати, девочки, зная что сейчас начнутся вопросы, где я купальник брала, заранее отвечаю, тут ➡️ @vbikini_world 👙 Там круглый год очень много красивых купальников, как вы понимаете, даже на красивые пышные формы 😍