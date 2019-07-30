В одном из недавних постов в Instagram она рассказала подписчикам, что порой совсем не ест. И всему виной ее очень большая загруженность работой.
"Так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего", - написала Бузова.
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Любимый стиль 🥰 туфли, джинсы, кроп-топ и пиджак/джинсовка 🐱🐾🐾🐾 У нас такое лето, что особо не оголишься 😂🤦🏻♀️ Рабочий день окончен, впереди меня ждёт долгожданный ужин 🤤 так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет 😂😂😂😂😂🤦🏻♀️ так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу ( только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего 👋🏻 Я так редко бываю в Москве, что хочется насладиться ею, общением с друзьями, и просто иногда жить 🤤 Чем я сейчас и займусь 🤪 Всем хорошего вечера 🐾