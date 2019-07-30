Так нельзя: Ольга Бузова призналась, что вынуждена голодать

Российская телеведущая, певица и популярный блогер Ольга Бузова призналась, что вынуждена голодать.

В одном из недавних постов в Instagram она рассказала подписчикам, что порой совсем не ест. И всему виной ее очень большая загруженность работой.

"Так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего", - написала Бузова.