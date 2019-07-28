Панайотова записали в возможные отцы ребенка Успенской

Певец удивлен фантазиям хейтеров.

Певец Александр Панайотов ошарашен фантазиями хейтеров о том, что Любовь Успенская выбрала его в качестве отца своего будущего ребенка.

Публика обсуждает заявление 65-летней певицы о том, что она хочет иметь ребенка и выбирает донора для процедуры ЭКО. При этом сама исполнительница аккуратно намекает в соцсетях на наличие молодого поклонника.

И тут фолловерам на глаза попадается ее, в общем-то совершенно безобидное, поздравление в инстаграме:

"Мой дорогой и любимый Панайотов, я безмерно рада тому, что такой прекрасный, открытый и талантливый человек стал частью моей жизни", — написала Успенская.

Хейтеры мгновенно докрутили ситуацию и сочли Панайотова во всех отношениях превосходным кандидатом на роль будущего отца.

"Люба вчера скидывала мне эту статью. В общем, мы посмеялись, конечно. Сейчас артистам не нужно придумывать никаких инфоповодов: все делают за нас", — рассказал сам певец журналистам "Комсомольской правды".