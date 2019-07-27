Связавшийся с красоткой Киркоров неожиданно высказался о Пугачевой

Второй день международного фестиваля "Жару" Баку начался с закрытой премьеры одноименного фильма. Филипп Киркоров, который тоже в нем снимался, поделился впечатлениями с корреспондентом "Дни.ру".

"Это лучший путеводитель по Баку, – уверяет Киркоров. - Остроумно, свежо, смешно! Всем смотреть обязательно!"

По словам Филиппа, уже есть мысли снять продолжение фильма "Жара", хотя тот еще даже не вышел в прокат. И хорошо бы к участию там привлечь Аллу Пугачеву! "Присутствие Аллы Борисовны – всегда украшение любого фильма, концерта, фестиваля. Осталось только ее уговорить", – пояснил Киркоров.

Пока же на красной дорожке фестиваля "Жара" Киркоров появился со звездой азербайджанской эстрады – красоткой Айгюн Кязимовой. И даже спел с ней дуэтом! "Мы очень дружим, я ее уважаю и ценю. У нее прекрасный голос, который меня поражает. Скоро снимем совместный клип. Она настоящая королева!" – рассыпался в комплиментах Киркоров.

По его словам, он очень хочет, чтобы рано или поздно эта восточная красавица поехала на "Евровидение". Мол, достойна! "А я и песню напишу, и проведу ее под ручку красной дорожке", – пообещал поп-король.

Напомним, грандиозный музыкальный фестиваль "Жара" проходит в четвертый раз на берегу Каспийского моря. В нем принимает участие 250 топовых артистов. Филипп Киркоров провел в Баку три дня, участвовал в двух концертах, но уже в ночь 27-е июля покинет гостеприимный Азербайджан – у него запланирован концерт в Монако.