Как сообщил его агент, Хауэр умер еще 19 июля, а в среду, 24 июля, в Нидерландах состоялись похороны.

Славу Хауэру принесли образы уникальных сильных личностей, обладающих глубиной и экстраординарными качествами.

До работы в Голливуде Рутгер Хауэр стал одним из ведущих актеров голландского кинематографа и много работал со своим соотечественником - режиссером Полом Верховеном. В частности, первую известность актеру принесла роль в фильме Верховена "Турецкие наслаждения", который был признан на родине лучшим нидерландским фильмом всех времен.

Одна из самых знаменитых его ролей - репликант-убийца Рой Батти в культовом фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года, где Хауэр сыграл антагониста героя Харрисона Форда. Философский монолог, который герой Хауэра произносит сцене их противостояния, был написан им самим. "Я видел то, во что вы, люди, даже не поверите... Все эти мгновения потеряются во времени, как слезы под дождем. Пришло время умереть".

Как объяснял актер в одном из интервью, главным мотивом для его персонажа, репликанта Роя Батти, продолжительность функционирования которого составляла лишь четыре года, было желание оставить свой след на лице бытия. "В последней сцене репликант, умирая, демонстрирует [главному герою Рику] Декарду, из чего сделан настоящий человек".

Хауэр сыграл главную роль в американском фильме 1987 года "Побег из Собибора" о советском лейтенанте Александре Печерском - организаторе и лидере восстания заключенных в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой. За роль Печерского голландский актер получил премию голливудской Ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо написал в "Твиттере": "Земля пухом (RIP) великому Рутгеру Хауэру: мощный, глубокий, правдивый и обладающий магнетизмом актер, который привнес в свои фильмы правду, силу и красоту".

