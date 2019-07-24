Потеряли стыд? Пьяные Пугачева и Вайкуле высмеяли Галкина

Шоумен Максим Галкин выложил в своем инстаграме ролик с участием своей жены Аллы Пугачевой и певицы Лаймы Вайкуле. Звездные подруги отмечали закрытие фестиваля «Рандеву» в Юрмале, выпивали и пикантно шутили на камеру.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой и ее 65-летней подругой Лаймой Вайкуле. Артистки, по всей видимости, отмечали отмечали закрытие фестиваля «Рандеву» в Юрмале, выпивая и дурачась на камеру. Находящиеся в прекрасном настроении певицы попытались подвести итоги завершившегося мероприятия.

«Все подошло к концу…» — начала, смеясь, Вайкуле. «Конец снимает», — также весело продолжила Пугачева, намекая на Галкина, который снимал ролик.

Латвийская певица изобразила смущение шуткой Примадонны. Та в ответ заверила ее, что пошлость нынче в моде. «Юмор ниже пояса — это очень модно», — заметила Алла Борисовна.

Позже у «дам с дюн», как их назвал пародист, стали заплетаться языки от выпитого алкоголя. Однако, по словам Примадонны, выпили они «всего вот столечко».

«Мы когда пьем, не едим. Сидим, отдыхаем, обсуждаем артистов. Всех хвалим. У меня совет: когда пьете, не ешьте, а когда начинаете есть, больше не пейте!» — дала рекомендацию подписчикам Вайкуле.

Затем она стала говорить о том, что они с подругой просто отдыхают и хвалят знакомых артистов, на этой фразе Пугачева громко засмеялась, перебив приятельницу. Далее жена Галкина решила передать привет таинственному мужчине из Израиля. На вопрос возмущенного шоумена ответила Вайкуле, заявив, что у его супруги завелся новый «хахель». В конце видео Пугачева стала обнажаться.

«Лайма отдала фестивалю душу, я — сердце, осталось только плечо», — сказала народная артистка СССР и оголила часть тела.

Мнения подписчиков шоумена о ролике, как водится, разделились. Одни сочли недостойным поведение дам такого возраста, а также обратили внимание на дурной пример, который они подают молодым поклонникам. Другие же наоборот оценили молодость души знаменитых подруг и озорство, которое они сохранили.

Ранее сообщалось, что Пугачева несколько раз проигнорировала журналистов, обратившихся к звезде с вопросом, довольны ли ее дети пребыванием на Рижском взморье, сообщает «Телепрограмма». В фанатском аккаунте певицы в инстаграме появилось видео, на котором запечатлено, как Галкин и сама певица прибывают на фестиваль Лаймы Вайкуле.

В частности, на одном из видео Пугачева и Галкин направляются к своим местам в зрительном зале, проходя мимо представителей СМИ и игнорируя их вопросы. На втором ролике звездная чета располагается на своих местах и с удовольствием позирует фотокорреспондентам, однако разговаривать с прессой супруги не хотят.

Согласно предположениям пользователей инстаграма, молчание Примадонны связано с тем, что она вынуждена контролировать все сказанное, поскольку любое ее слово будет растиражировано прессой. В то же время некоторые подписчики, комментируя видео, пошутили, что у Аллы Борисовны якобы начались проблемы со слухом.

Ранее в прессе вызвала большой резонанс новость о том, что Пугачева прокатилась на автомобиле по платформе Рижского вокзала. Сообщалось, что следом за звездой двигалась колонна из нескольких машин, в которых находились супруг исполнительницы Галкин, их дети Лиза и Гарри, а также большая команда личных помощников. Видеоролик и фотоснимки прибытия знаменитости к поезду появились на странице ее фан-группы в инстаграме. На кадрах видно, как Примадонну подвозят на черной иномарке прямо к самому входу в вагон, после чего личный водитель открывает дверь — и из автомобиля выходит артистка в ярко-желтом плаще и солнцезащитных очках.

Поступок артистки спровоцировал жаркие споры среди пользователей интернета, поклонников и других знаменитостей. Так, некоторые были возмущены произошедшим, выразив мнение, что Пугачева в данном случае перешла черту. Однако большая часть высказавшихся все же нашла оправдание исполнительнице, заявив, что произошедшее «вполне соответствует ее статусу».