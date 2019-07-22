Волочкова объяснила, зачем оголяется в сети

Анастасия Волочкова давно использует для привлечения внимания пикантные фотографии. Ее откровенные снимки не раз вызывали бурную реакцию подписчиков, из-за чего балерина стала закрывать комментарии. Теперь СМИ узнали, зачем она показывает свое тело.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что не стесняется показывать свою фигуру. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».

По словам балерины, в сети многие выкладывают полуголые фотографии. Своим завистникам она посоветовала посмотреть на остальных и тоже ткнуть пальцем.

«К счастью, у меня отличная форма, потому что постоянно слежу за ней», - объяснила Волочкова свою тягу к откровенным фотосессиям.

Интернет-звезда пояснила, что уже давно не реагирует на критику в свой адрес. Своих хейтеров она жалеет, но иногда ругает их за жестокость. «Они выпускают щупальца, а мне смешно», - сказал Волочкова.