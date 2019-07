View this post on Instagram

Аромат сена, пихтовых и дубовых веников, полевых трав..Возможность полежать после парной на качелях под звездами... Быть любимой и любить-это большое счастье!🙏🏻 Оно ведомо не многим.. Этому дару завидуют многие..От радости моей растягиваю не только связки и #шпагатволочковой , но и удовольствие и осознания и ощущения гармонии! 🙏🏻Отмечать с любимым человеком таинственную и значимую дату гораздо приятнее в комплексе здоровья, нежели в ресторане. Так мне показалось.😉 Берегите любимых!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #баня #россия #мы #радость #отдых

