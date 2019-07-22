Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что не стесняется показывать свою фигуру. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».
По словам балерины, в сети многие выкладывают полуголые фотографии. Своим завистникам она посоветовала посмотреть на остальных и тоже ткнуть пальцем.
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Аромат сена, пихтовых и дубовых веников, полевых трав..Возможность полежать после парной на качелях под звездами... Быть любимой и любить-это большое счастье!🙏🏻 Оно ведомо не многим.. Этому дару завидуют многие..От радости моей растягиваю не только связки и #шпагатволочковой , но и удовольствие и осознания и ощущения гармонии! 🙏🏻Отмечать с любимым человеком таинственную и значимую дату гораздо приятнее в комплексе здоровья, нежели в ресторане. Так мне показалось.😉 Берегите любимых!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #баня #россия #мы #радость #отдых
«К счастью, у меня отличная форма, потому что постоянно слежу за ней», - объяснила Волочкова свою тягу к откровенным фотосессиям.
Интернет-звезда пояснила, что уже давно не реагирует на критику в свой адрес. Своих хейтеров она жалеет, но иногда ругает их за жестокость. «Они выпускают щупальца, а мне смешно», - сказал Волочкова.