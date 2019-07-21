Бузова спела на концерте полуголой и разгневала поклонников

Певица и телеведущая Ольга Бузова спела на концерте в Бишкеке в странном наряде. Она надела розовую жилетку, еле прикрывающую грудь, короткие черные шорты на подтяжках и сапоги. Видео выступления она выложила в Instagram, однако далеко не все подписчики посчитали такой наряд адекватным.

В подписи к видео Бузова благодарит Бишкек за любовь и внимание. И обещает вернуться. «Спасибо, что хором поете мои песни», написала она.

Однако далеко не всем понравился весьма откровенный наряд певицы. «Задолбала в трусах по сцене прыгать» - написал один из подписчиков. «Почему она везде в трусах?» - задался вопросом другой. Женщины порассуждали, что это не красит Бузову, и посоветовали одеваться поприличнее. Вероятно, людям хочется от певицы чего-то нового.

Многие считают номер слабым, а сам талант певицы – надуманным. «Простите, у вас голоса вообще нет», «Сплошной шум и шепот безголосой певицы», «Сразу понятно что под фанеру поет, тк танцуя так по любому запыхаешься» (орфография и пунктуация сохранена) – пишут многие.