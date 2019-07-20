ВИДЕО: Владимир Винокур вышел на сцену поздравить Лайму Вайкуле и "порвал" зал

В Юрмале в концертном зале "Дзинтари" проходит четырехдневный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, на котором выступают лучшие артисты с постсоветского пространства, легенды мировой музыки и начинающие исполнители. В день открытия сразу после выступления хозяйки фестиваля на сцену вышел юморист Владимир Винокур, чтобы поздравить Лайму.

Своим экспромтом Винокур просто "порвал зал". Юморист вышел на сцену с цветами и пошутил: "Юбилей — это когда много цветов, а ты все слышишь..."





В этом году фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" отмечает свой первый юбилей — пятилетие. За четыре года на фестивале побывали более 150 разных исполнителей: Крис Норман, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Леонид Агутин, Интарс Бусулис, "Время и стекло", Ума2рман, Вера Брежнева, Потап и Настя и многие другие.

Фестиваль продлится до 21 июля. На сцене концертного зала "Дзинтари" в эти дни выступят такие известные музыканты и исполнители, как Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лолита, Валерий Сюткин, Инесе Галанте, Монатик, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Марио Бионди, Нино Катамадзе, Роберто Кел Торрес, Интарс Бусулис и другие.