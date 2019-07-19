Во-первых, публика отметила, что Пугачева выглядит довольно молодо, бодро и похудевшей. Она предстала в брючном костюме канареечного цвета, черной майке и золотых туфлях. Максим был весь в белом и с его лица не сходила довольная улыбка.

До начала концерта Пугачева и Галкин успели пообщаться с тренером Татьяной Тарасовой и семейной парой Винокуров.

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А вот журналистов Примадонна обидела. Пугачева и Галкин разрешили себя снимать и даже позировали на камеры, но вот на вопросы отвечать отказались. Когда кто-то из журналистов спросил, нравится ли их детям Лизе и Гарри в Юрмале, Пугачева и Галкин это проигнорировали.

Как передает "Дни.ру", когда на сцене выступала певица Maruv, Пугачева начала аплодировать и несколько раз выкрикнула: "Браво!".

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Posted @withrepost • @ljubaxa #аллапугачева и #максимгалкин на #лаймарандевуюрмала ❤️

A post shared by Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) on Jul 18, 2019 at 9:44pm PDT