Во-первых, публика отметила, что Пугачева выглядит довольно молодо, бодро и похудевшей. Она предстала в брючном костюме канареечного цвета, черной майке и золотых туфлях. Максим был весь в белом и с его лица не сходила довольная улыбка.
До начала концерта Пугачева и Галкин успели пообщаться с тренером Татьяной Тарасовой и семейной парой Винокуров.
А вот журналистов Примадонна обидела. Пугачева и Галкин разрешили себя снимать и даже позировали на камеры, но вот на вопросы отвечать отказались. Когда кто-то из журналистов спросил, нравится ли их детям Лизе и Гарри в Юрмале, Пугачева и Галкин это проигнорировали.
Как передает "Дни.ру", когда на сцене выступала певица Maruv, Пугачева начала аплодировать и несколько раз выкрикнула: "Браво!".
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Posted @withrepost • @ljubaxa #аллапугачева и #максимгалкин на #лаймарандевуюрмала ❤️
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Posted @withrepost • @felixgrozdanov @alla_orfey и @maxgalkinru приехали на фестиваль @laimafestival и произвели фурор. Подробности с фотографии в репортаже по ссылке https://dni.ru/showbiz/2019/7/18/428207.html #пугачева #галкин #примадонна #юрмала #вайкуле #аллапугачева #allapugacheva #максимгалкин