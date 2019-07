View this post on Instagram

Давайте наведём порядок на Байкале вместе!!! #мусор #байкал #озеробайкал #спасибайкал #спаси_байкал #раздельныйсбор #сбормусора #сергейзверев #зверев #суперзвезда #свалка #загрязнение #гринпис #greenpeace #экология #спасёмпланету #природа #берегитеприроду #туризм #туристы #уборка #уборкамусора #клининг #клинингбайкала #пластик #plastic #noplastic #saveplanet #plasticpollution #stopplastic

A post shared by 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) on Jul 16, 2019 at 5:26am PDT