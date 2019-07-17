Алибасов устроил драку в телеэфире

Известный российский музыкальный продюсер Бари Алибасов стал героем очередного скандала. Во время съёмок ток-шоу на Первом канале создатель группы «На-На» набросился на свою подругу по имени Лиана, также участвовавшую в съёмках. Алибасов схватил её за лицо и попытался сжать.

Женщина закричала: «Ты что делаешь?» и в слезах покинула съёмочную площадку. Ведущий и гости студии осудили поведение Алибасова.

Продюсера разъярили слова Лианы о том, что все беды в его жизни начались после того, как он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Выпуск телешоу с участием Алибасова вышел в эфир 15 июля и был посвящён истории с его отравлением.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в прошлом году после многолетнего знакомства. Алибасову на тот момент был 71 год, Федосеевой-Шукшиной — 80 лет. Родственники актрисы негативно отреагировали на этот брак.

Напомним, 4 июня продюсер был госпитализирован после того, как выпил жидкость для прочистки труб. СМИ очень подробно освещали этот инцидент. Впоследствии выяснилось, что Бари Каримович только отхлебнул опасное средство, не успев его проглотить. После этого многие сочли, что вся эта история — не больше чем пиар-акция. Сам Алибасов очень огорчается, что ему не верят