"За нашу Иру": русские пользователи затравили Леди Гагу в соцсетях

Супермодель Ирина Шейк, расставшаяся со звездой Голливуд Брэдли Купером, после разрыва занимается своими делами — снимается для рекламной кампании Burberry на прайде или попросту гуляет с дочерью в Нью-Йорке, одна или в сопровождении друзей. В это время русскоговорящие пользователи бомбардируют гневными комментариями в соцсетях американскую поп-звезду Леди Гагу.

Россияне и их соседи стали на защиту супермодели — уроженки Челябинской области. Они устроили настоящий флешмоб в соцсетях певицы — поначалу они по-русски продемонстрировали ей все грани своего презрения, а позже дошли до того, что устроили из Instagram певицы своеобразный русскоговорящий чат.

Без русских комментариев не остался ни один из последних постов певицы — хотя они и не имеют отношения к Брэдли Куперу. Так, под фотографией Гаги во время парада ЛГБТК+ сообщества ее не только несколько раз довольно настойчиво попросили вернуть актера в семью, но и назвали Гариком Сукачевым. Подобные оскорбления американка итальянского происхождения вряд ли поймет, но людей с интернетом в России языковой и культурный барьер совершенно не смущает.

Самым частым замечанием стало даже не непосредственное обращение к исполнительнице, а, скорее, "Неужели она лучше нашей Ириши?" или "Кто-нибудь, расскажите маме Брэдли, с кем он связался".

Комментарии на русском языке появляются непрерывно. "Россия настолько огромна, что как только засыпают одни комментаторы, просыпаются другие", — объяснил Леди Гаге этот феномен один из пользователей.

Количество желающих дать свой совет или пригрозить "русской мафией с балалайками" давно превысило лимит сообщений, которые бы не заметило руководство социальной сети, поэтому теперь удаляются многие из них — с формулировкой "преследование и травля". Поспорить с этим утверждением сложно, однако некоторые русскоговорящие пользователи пришли на платформу не ради распространения негатива и решили использовать хайп вокруг ситуации в своих, хоть и довольно неожиданных целях.

Все чаще под новыми фотографиями можно заметить рецепты, которыми женщины и мужчины делятся друг с другом. Если вы вдруг не будете знать чем занять примерно пять часов жизни, можете смело заходить под один из постов и смотреть. Методы приготовления голубцов, двух разных видов борща (один на свиных шкварках), холодца из свиной головы, — все это можно найти в комментариях у Леди Гаги. Сейчас этот тренд мутировал в обмен своими кулинарными секретами: "Можно еще один рецептик голубцов, обменяю на свой фирменный рецепт борща". А под фотографией, опубликованной Гагой 15 июля, можно найти полноформатный рецепт бешбармака, автор которого написал: "Казахстан на связи! Ловите рецепт, пусть америкосы "удивятся".

В потоке благодарственных откликов на рецепт бешбармака одна девушка передала привет всем своим родственникам и попросила поставить песню Ирины Аллегровой "Угонщица".

Российские пользователи вторглись в Instagram Леди Гаги после того, как на прошлой неделе российские таблоиды распространили информацию о том, что Леди Гага переехала в таунхаус к Куперу. В этом не было ни слова правды, что не раз подтверждали источники, знакомые с ситуацией. Тем не менее, сведения о масштабном переезде обладательницы нескольких "Грэмми" к "возлюбленному" были дополнены большим количеством подробностей вроде деталей ремонта, который Леди Гага устроит в доме Купера, и их готовящейся свадьбы.

33-летняя певица исполнила роль в романтической драме Брэдли Купера "Звезда родилась" и настолько убедительно сыграла романтические чувства к главному герою фильма, роль которого исполнил сам режиссер, что заработала номинацию на "Оскар" и немалое количество врагов среди фанатов пары Ирины Шейк и Брэдли Купера.

Ощущение, что разрыв модели и актера близится, подогрело эмоциональное выступление Леди Гаги и Брэдли на церемонии вручения премии "Оскар" в феврале этого года — дуэт спел саундтрек из фильма под аккомпанемент рояля и в конце звезды практически поцеловались. С тех пор социальные сети было уже не остановить — особенно благодаря чувству юмора операторов на премии, которые периодически отрывались от музыкального номера, чтобы дать крупный план Шейк.

Незадолго до "Оскара" Леди Гага рассталась со своим женихом, агентом по поиску талантов Кристианом Карино. Однако в интервью на шоу Джимми Киммела после премии она заявила, что задачей создателей фильма было показать историю любви, что они и сделали. Тем самым она опровергла слухи о том, что экранная связь двух персонажей, превратилась в реальный роман исполнителей их ролей.