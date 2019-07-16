Елена Ваенга рассказала о своей болезни

Певица возмущена поведением СМИ.

Певица Елена Ваенга сделала заявление насчет слухов о своей болезни. Оказалось, что у нее был обычный насморк, а за границу артистка улетела на джазовый фестиваль. Ее серьезно возмутило поведение СМИ в этой ситуации. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В комментариях к записи Ваенгу поддержала Алена Водонаева.