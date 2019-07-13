Звезды рэпа отказываются ехать на фестиваль Дмитрия Киселева в Крыму

На рэп-фестивале Дмитрия Киселева в Крыму не будет большинства звезд российской рэп-сцены, зато приглашения в Коктебель приняли, по данным Би-би-си, рэп-кумир 1990-х Богдан Титомир и звезда нулевых Guf. Сам телеведущий говорит, что массовый отказ популярных сейчас рэп-исполнителей выступить на нудистском пляже его не смущает.

В декабре 2018 года Киселев в эфире одной из главных пропагандистских программ канала "Россия 1" - "Вести недели" - неожиданно для многих заступился за артистов, чьи концерты массово отменяли в российских городах, призвал "не кошмарить рэперов". И сам, имитируя рэп-композицию, под звуки бита зачитал стихи Владимира Маяковского.

А еще спустя несколько дней Киселев объявил, что хочет провести свой рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле в аннексированном Крыму. Приглашение на большой open air, как он выразился, телеведущий собирался направить рэперам Оксимирону, Фейсу, Басте, Федуку и Элджею.

Сейчас дата фестиваля уже назначена: он пройдет 27-28 августа - тогда же, когда в Коктебеле проходит и джазовый фестиваль. Однако с гостями и хедлайнерами фестиваля определенности нет - никто из ведущих рэперов не выражал желания принять участие в фестивале Киселева.

"Используют рэп в гнусных целях"

На официальной странице фестиваля в списке участников пока значатся Guf, Lil Kate, Tony Tonite, Mozee Montana, Кравц.

Guf - набравший популярность в конце нулевых рэпер, прославился, выступая в группе Centr, куда также входили рэперы Slim и Птаха, и своим дуэтом с Бастой "Моя игра". В его творчестве часто появляется тема потребления марихуаны. Интернет-мемом стало выражение "Гуф умер" - после того, как в 2011 года пошли слухи о его смерти.

Гостем, а то и хедлайнером фестиваля может стать Богдан Титомир, рассказал собеседник Би-би-си, знакомый с организацией фестиваля.

Титомир был первым популярным в России рэп-исполнителем. Журналист Леонид Парфенов назвал певца лицом, олицетворяющим 90-е. Его творчество опиралось на гипертрофированную сексуальность под простые танцевальные речитативы.

Представитель Титомира подтвердил Би-би-си, что артист получил приглашение. "В качестве VIP-гостя или члена жюри мы можем рассмотреть. Окончательное решение пока не принято", - сказал он.

Киселев в разговоре с Би-би-си не стал отвечать на вопрос об участии Титомира, объяснив это тем, что по просьбе некоторых участников организаторы не могут заранее анонсировать их приезд. "Это связано с их текущей концертной программой", - объяснил телеведущий.

Телеведущий признал, что в рэп-тусовке его инициативу восприняли "с прищуром и подозрительностью" и никто из самых популярных групп к нему в Коктебель не приедет.

"Были какие-то глупости, кто-то что-то говорил вроде "мы не поедем", пытались что-то про политику говорить. Но мы в джазе не занимаемся политикой, так и в рэпе тоже", - сказал он. Киселев выступает организатором джазового фестиваля в Коктебеле.

"Если кто-то хочет поговорить о политике, я готов. Но мне кажется, что музыкантам не надо ступать на незнакомую им территорию политики", - добавил Киселев.

Ведущий уверяет, что его это не расстраивает. "Я не огорчился. Рэпа много, слава тебе господи! У меня нет какой-то формы зависимости от какого то конкретного исполнителя!" - сказал он.

Фейс, Оксимирон, Элджей, Хаски, Влади ("Каста"), IC3PEAK на письменный запрос Би-би-си не ответили.

По словам Киселева, его фестиваль - "благородное дело", поскольку это поддержка "стратегического направления" в молодежной музыке.

"Рэп будет расти. Пока это зерно, которое рассчитано на вырост!" - считает Киселев. Он уверен, что в будущем его фестиваль станет одним из крупнейших в стране.

Что говорят те, кто не приедет к Киселеву

Птаха:

"Участвовать не планирую. Когда только он заявил про фестиваль, я сразу сказал концертному директору, мне по этому поводу не звони, я не поеду.

Я люблю мою страну. Но Киселев - это чистая пропаганда. Чисто политическая история. Он иногда несет такую пропаганду!"

Рома Жиган:

"Нет, и не особо хочется! Я считаю, что Киселев - не тот, кто должен организовывать фестивали. Он к рэпу никакого отношения не имеет. Они либо стебутся над жанром, либо используют его в своих гнусных целях. Как по мне, это все баловство - и даже глупо где-то выглядит".

Лигалайз:

"Я не выступаю в Крыму. И в связанных с Киселевым мероприятиях тоже".

"Френдзона":

"Не получали [приглашения]. Если бы получили, то отказались бы".

Год запретов

Осенью прошлого года в России массово отменяли выступления рэперов "Френдзона", Хаски, IC3PEAK, Егора Крида, команды "Порнофильмы" и других исполнителей.

Концерт Элджея в Якутске в ноябре, к примеру, был отменен после того, как в адрес организаторов начали поступать угрозы рэперу. В региональном министерстве по физической культуре и спорту тогда заявили, что Элджей "известен исполнением песен антиобщественного содержания" и его музыка может привести "к непоправимому удару по моральным и нравственным ценностям современного общества".

Примерно тогда же рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан полицией за выступление на крыше автомобиля в Краснодаре после того, как его концерт был отменен, а тексты его песен проходили проверку на экстремизм. Исполнителя отпустили спустя четыре дня, концерт в поддержку Хаски в Москве организовали рэперы Оксимирон (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев).

После отмены концертов о рэпе высказался президент России Владимир Путин. Он предложил проводить работу с популярными у молодежи музыкантами, но не пояснил, как.

"Как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами - это самое главное, потому что способ, о котором вы упомянули, хватать и не пущать, - самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому", - говорил Путин в декабре на заседании президентского совета по культуре.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предлагал министерству культуры поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами. "Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества", - говорил начальник разведки на ноябрьском заседании на заседании организационного комитета по поддержке литературы и чтения.