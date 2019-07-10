Популярный латвийский рэпер высказался об отношении к русскому языку

Латвийский музыкант Гатис Ирбе, известный также как Gacho и Mesa, в эфире радио Baltkom рассказал о своем отношении к русскому языку.

По словам музыканта, в общении с русскоязычными людьми он старается говорить на русском. "У меня много знакомых русских, и мне стыдно говорить с русским на латышском языке. Мне кажется, он подумает, что я тупой. Что я не знаю языка, - цитирует артиста портал Mixnews. - То же самое с американцами или англичанами. Я хочу научиться и хочу показать ему, что я умею. Это мое индивидуальное, субъективное мнение. Иначе, мне кажется, он подумает, что я дурак. Есть и русские друзья, которые стараются говорить на латышском. Он криво, кое-как говорит, и я думаю — вау, круто".

Ирбе также пояснил, что такое "новый националист", как он себя называет. "Новый национализм — это то, как ты его сам чувствуешь. Для меня он больше открытый, он подразумевает уважение и к себе, и к стране, и к людям, но за ним также стоит и лояльность. Надо быть более открытым. Этого требует современный мир. Нам надо всем дружить. Нас хотят разделить только политики. Кстати, в СССР такого не было. Все как-то вместе держались. Даже у меня в семье я не помню, чтобы мне кто-то говорил "не дружи с Толиком". Мне, как латышу, и сейчас никто не говорит, что русские плохие. Я сам вижу, какой человек", — заявил музыкант в эфире радиостанции.

Ирбе также добавил, что для него национализм — это не стыдиться того места, где ты живешь. "Многим жителям Латвии стыдно и неприятно тут жить, - говорит он. - Национализм — это про любовь к стране и здесь неважно кто ты — латыш, русский или украинец".