Сергей Шнуров станет ведущим шоу "Форт Боярд"

Популярную телеигру решили возродить на канале СТС.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим возрожденной игры "Форт Боярд". Новый сезон проекта покажет канал СТС. Участие в нем примут Анна Седокова, Виктория Боня, Егор Дружинин, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Эвелина Бледанс, Алена Шишкова, Анна Хилькевич, Александр Незлобин и многие другие. Съемки программы уже начались во Франции.

"Для меня это вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что в детстве перезанимался спортом. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить героев и зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями", – так прокомментировал свое назначение Шнуров.

Шоу "Форт Боярд" в последний раз выходило на российском ТВ в 2013 году. Программа выходила в эфир с 1998 года. Изначально идея принадлежит французам, после сценарий шоу позаимствовали в тридцати странах мира.