В Рио-де-Жанейро умер основоположник босса-новы Жуан Жилберту

Жуан Жилберту, один из самых известных бразильских музыкантов, умер в субботу днем у себя дома в Рио-де-Жанейро. Ему было 88 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердили в социальных сетях родственники Жилберту.

Сын музыканта Марселу Жилберту написал: "Мой отец ушел из жизни. Он боролся, пытаясь сохранять достоинство… Я благодарен моей семье... за то, что они оставались вместе с ним".

Близкие музыканта не сообщили о причинах его смерти.

Жуан Жилберту, родившийся в северо-восточном бразильском штате Баия, начал петь в 18 лет. В 1959 году, после переезда в Рио-де-Жанейро, он записал свою первую сольную пластинку - Chega de Saudade ("Хватит грустить"), исполнив композиции, написанные Томом Жобимом. Жилберту изобрел на основе самбы и джаза новый музыкальный стиль – босса-нову.

В 1962 году босса-нова стала популярна среди американских джазовых музыкантов. Стэн Гетц, один из наиболее известных джазистов того времени, предложил Жилберту и Жобиму сотрудничать. В 1964 году в Нью-Йорке ими был записан альбом Getz/Gilberto, по всему миру были проданы миллионы экземпляров этой пластинки. Альбом удостоился нескольких премий «Грэмми» и способствовал дальнейшей популяризации босса-новы. Одна из песен, вошедших в альбом – Garota de Ipanema ("Девушка из Ипанемы") - стала мировым стандартом этого музыкального стиля.

Жилберту жил в США с 1962 по 1969 годы.